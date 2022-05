Macy Gray wystąpi na Rawa Blues Festival. To największa zagraniczna gwiazda tegorocznej edycji festiwalu. Bilety w sprzedaży od 15 maja Aleksandra Szatan

Macy Gray to największa zagraniczna gwiazda tegorocznej edycji Rawa Blues Festival materiały prasowe

Znamy ją z takich przebojów jak "I Try", "Do Something", czy "Sweet Baby". Macy Gray znakomita amerykańska wokalistka, laureatka nagrody Grammy, wystąpi na tegorocznej edycji Rawa Blues Festival w Katowicach. Impreza odbędzie się 8 października w Spodku.