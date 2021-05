Mącznik młynarek to nowe jedzenie. Chrząszcz stanie przysmakiem w Europie? Rada UE uznała larwy chrząszcza młynarka za "nową żywność" TK

Larwy chrząszcza młynarka zostały uznana decyzją Rady Unii Europejskiej za "nową żywność". To oznacza, że te owady już niebawem mogą pojawić się w sklepach w całości lub pod inną postacią. A dokładniej jako składnik innych produktów. Co skłoniło unijną radę do podjęcia takiej decyzji? Larwy chrząszcza młynarka są bogatym źródłem białka, tłuszczu, a także błonnika.