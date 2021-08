Made in Poland Festival PROGRAM. Dwudniowa impreza na scenie letniej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wśród muzycznych gwiazd m.in. C-BooL Aleksandra Szatan

W piątek i sobotę, 6-7 sierpnia na scenie letniej Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbędzie się Made in Poland Festival. To gratka dla miłośników muzyki elektronicznej. Przez dwa festiwalowe dni zagra ponad 20 didżejów i producentów z Polski. Wśród gwiazd pojawi się m.in. C-BooL, jeden z najlepszych producentów w Polsce! To on przemycił do największych rozgłośni radiowych elektroniczne dźwięki ze studia. Bilety będzie można kupić także w dniu imprezy.