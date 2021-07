Madsen, Pawlicki czy Michelsen? Mistrza Europy na żużlu poznamy w sobotę w Rybniku

W czołówce klasyfikacji generalnej cyklu jest bardzo ciasno. Prym wiedzie zawodnik Motoru Lublin Mikkel Michelsen, który na torze w Rybniku czuje się jak w domu. Duńczyk od kilku lat mieszka bowiem w Rybniku, a obiekt przy Gliwickiej 72 zna doskonale.

- Spędziłem tam ostatnie pięć lat. To tor, na którym odjechałem kilka spotkań i czuję się na nim dosyć komfortowo. Uwielbiam jego kształt i wszystko inne. Nigdy nie wiemy jednak, jak on będzie się zachowywał w kolejnych zawodach. W ubiegłym roku startowałem tam w lidze z drużyną z Lublina i zdobyłem komplet punktów – mówi Mikkel dla portalu speedwaygp.com.

Michelsen do tej pory w cyklu SEC zgromadził na swoim koncie 39 punktów, tyle samo co drugi Piotr Pawicki. Kapitan leszczyńskich Byków także niejednokrotnie gościł na Górnym Śląski i tor przy Gliwickiej zna dobrze. Trzeci z kandydatów do wygranej, Leon Madse,n w ostatnich tygodniach znajduje się w znakomitej formie, co pokazuje zresztą w każdym spotkaniu swojej drużyny – Włókniarza Częstochowa.