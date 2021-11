Maestro, prosimy na scenę! Budowniczy scenicznych kreacji od 65 lat. Henryk Konwiński - portret jubileuszowy

Kiedy kogoś zaprasza, wiadomo, że otworzy przed nim nie tylko drzwi swojego domu, ale też całe swoje serce. Prawdziwy dżentelmen, wielki artysta. Elegancki. Porusza się lekko i z gracją. Dają o sobie znać lata bycia tancerzem, ale też lata codziennej dyscypliny. Artyści go kochają. Nie krzyczy, bo nie musi. Po prostu go słuchają. Ma swoje rytuały, jak obdarzanie artystów kwiatami - co istotne - przed premierą, nie po. Kolekcjoner filiżanek - jego wyczucie estetyki nie ma sobie równych. Pełen dystansu i poczucia humoru. W życiu ceni przyjaźń i kocha swojego psa.

Konstruktor? Tak, na scenie

Ojciec marzył, że będzie miał syna inżyniera. Tymczasem Henryk Konwiński „budował” - i robi to nadal - sceniczne dzieła. Najpierw jednak, zgodnie z wolą ojca, skończył szkołę techniczną, a jednocześnie potajemnie uczęszczał do ogniska baletowego przy powstającej wtedy Państwowej Szkole Baletowej. Jako absolwent technikum musiał jednak odbyć tzw. nakaz pracy i trafił do Kościerzyny, gdzie działał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kaszubskiej, do którego się przyłączył. Po powrocie do Poznania został zaangażowany do zespołu baletowego operowej sceny. Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie.

Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 200 realizacji - od twórczości Christopha Glucka i Fryderyka Haendla po kompozycje Wojciecha Kilara. Zrealizował liczne balety klasyczne i współczesne, w tym wielkie widowiska, ale i kompozycje choreograficzne o kameralnym, studyjnym charakterze. W studenckim Teatrze Nurt, wspólnie z reżyserem Januszem Nyczakiem, zrealizowali polską prapremierę „Operetki” W. Gombrowicza. Po poważnej kontuzji i długiej rehabilitacji Henryk Konwiński powrócił na scenę jako solista, ale coraz bardziej pochłaniała go choreografia. Od 50 lat, do dzisiaj, związany ze Śląskiem. A przygodę z Operą Śląską zaczął w 1971 roku, gdy ówczesny dyrektor bytomskiej sceny Napoleon Siess powierzył mu choreografię do sceny „Noc Walpurgii” w „Fauście” Charlesa Gounoda.

Czasami mam w sobie lenistwo

- Razem z siostrą, typowi poznaniacy, byliśmy wychowani w dyscyplinie, jak to się dawniej mówiło, trzymani krótko. Ten rodzaj wychowania jest zresztą bliski zarówno poznaniakom, jak i Ślązakom. Dyscyplina dotyczyła globalnego podejścia do życia: wymagania od siebie, systematyczności czy „kindersztuby”. I to w człowieku pozostaje, naturalnie trwa. Bo z natury to ja aż taki porządny nie jestem, muszę sobie pomóc. Czasami mam w sobie lenistwo, ale wiem, że jeśli rano wykonam to, co zaplanowałem, cały dzień będzie prostszy, a ja zyskam energię do działania - przyznaje. A dzień zwykle zaczyna od 6 rano, ćwicząc z użyciem hantli czy butelek z wodą. Bez rytuałów związanych z pracą nad kondycją fizyczną, bez tej tzw. reanimacji, trudno byłoby, jak sam mówi, wejść w codzienny rytm. I chociaż sam już nie tańczy, bardzo dba o kondycję, co przekłada się na energię do pracy. A ma jej mnóstwo.

Spektakle baletowe, operetkowe, choreografia, reżyseria. Cały czas nad czymś pracuje. Tak jest i tak było zawsze.

- Dlaczego tyle pracuję? Być może dlatego, że zawsze byłem i wciąż jestem „człowiekiem do wynajęcia”. I jak mnie „wynajmują”, to idę i pracuję, bo to lubię. Co ciekawe, zawsze tak się w moim życiu układało, że nawet kiedy myślałem, iż mogę z czymś nie zdążyć, to nagle... termin zostawał przesunięty. I mogłem działać. Pamiętam czasy, kiedy pracowałem jednocześnie w trzech miastach, w trzech teatrach. Rano byłem na próbie w Sosnowcu, po południu w Gliwicach, a wieczorem w Bytomiu, przygotowując balet do muzyki Wojciecha Kilara - wspomina.

Zawsze przygotowany. Jak przyznaje, w innym przypadku, mimo spokoju, z którym tak jest kojarzony, umarłby... z nerwów. Chociaż pamięta sytuację, kiedy blisko było tej paniki. To był koncert sylwestrowy w Teatrze Roma, za czasów dyrektorowania Bogusława Kaczyńskiego. Na muzykę czekano do ostatniej chwili. Nie mógł jednak okazać zdenerwowania przed tancerzami, od razu by to wyczuli. Udało się.