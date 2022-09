Magazyn DZ. Jak major Borys Filippow z Armii Czerwonej skarby kultury ze Śląska pociągami wykradał. I opisał to w pamiętniku Grażyna Kuźnik

Sowieci nie zamierzali zostawić polskiej administracji na Górnym Śląsku żadnych wartościowszych poniemieckich dóbr, chociaż głównie wywozili urządzenia zakładów przemysłowych. Ale zabytki nie były im obojętne; całe wagony wypełniali obrazami, meblami, starymi książkami, porcelaną i tkaninami ze śląskich kamienic, willi i pałaców. Rzadko jednak wiedzieli, co jest naprawdę wysokiej klasy, to miała ocenić działająca na tyłach frontu brygada trofiejna (zdobyczna) Komitetu do spraw Sztuki ZSRR. Na Śląsku szefem takiej brygady został Borys Filippow, dotąd skromny intendent moskiewskiego teatru. Nie spodziewał się tego, co zobaczy w Gliwicach. Wkrótce po przyjeździe zanotował: ,,Wielki komfort. Jeszcze przed miesiącem nie mógłbym sobie wyobrazić, że będę uczestniczyć w wycieczce do kapitalizmu.” Brał z tego kapitalizmu co tylko się dało i wpadło mu w ręce.