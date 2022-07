MAGAZYN DZ SOBOTA Lukas Podolski: "Górnik Zabrze nie będzie w tym sezonie grał o mistrza". Wywiad Dziennika Zachodniego

Lukas Podolski: Górnik Zabrze nie będzie w tym sezonie grał o mistrza

Jaki będzie Górnik Zabrze w nowym sezonie? Lepszy niż w poprzednich rozgrywkach czy może gorszy?

Jak wygramy będziecie pisać, że lepszy, a jak przegramy to będziecie pisać, że gorszy. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie na boisku. Przygotowywaliśmy się solidnie, jak każdy zespół na świecie, rozgrywaliśmy sparingi, ale sparingi to jedno, a liga to coś zupełnie innego. Można wygrać wszystkie sparingi po 5:0 i wszyscy powiedzą, że Górnik będzie grał o mistrza. Przegramy jednak pierwszy mecz w lidze i ci sami ludzie powiedzą, że będziemy bronić się przed spadkiem. Mogę powiedzieć jedno: mieliśmy dobre treningi, wygląda to ok, choć nad grą w obronie musimy jeszcze popracować. Odeszło przecież dwóch zawodników, którzy grali w podstawowej jedenastce i nie mamy w to miejsce dwóch nowych obrońców. To jednak sprawa trenera jak to rozwiąże. Może uda się coś w tej kwestii zrobić jeszcze w tym tygodniu, albo w kolejnym.