Magazyn energii na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim został uruchomiony. Wielką inwestycję zrealizowała PGE

Jak informuje PGE, projekt ma na celu zweryfikowanie możliwości świadczenia usług systemowych i usług elastyczności, służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia za pomocą magazynów energii, opartych o ogniwa litowo-jonowe. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- Konsekwentnie realizujemy program magazynowania energii. Już w trzy miesiące po ogłoszeniu Strategii Grupy PGE, w grudniu 2020 r. oddaliśmy do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Inwestycja na górze Żar, to kolejne tego typu przedsięwzięcie. Pracujemy też nad projektem magazynu w Żarnowcu o mocy 205 MW, który będzie jedną z największych tego typu instalacji na świecie. Docelowo, do 2030 roku zamierzamy wybudować magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.