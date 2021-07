Magdalena Majcher „Małe wielkie sekrety”. Recenzja: czy każda kobieta powinna być matką? Ważna powieść pisarki z Katowic

O macierzyństwie, które oznacza łzy

Jeśli któraś z polskich pisarek była w stanie podjąć tak ważny społecznie temat jak brak instynktu macierzyńskiego oraz zrobić to w mądry i zarazem delikatny sposób, to właśnie Majcher. Nie pierwszy raz przecież pisarka sięga po temat społecznie ważny, ale z różnych powodów pomijany lub przemilczany. O macierzyństwie, które oznacza łzy i mierzenie się z licznymi przeciwnościami losu, Magdalena Majcher pisze w swoich książkach często. Poruszała już m. in. temat depresji poporodowej, niepłodności, zbyt wczesnego macierzyństwa, pisała wychowywaniu dziecka z FAS czy z zespołem Downa, wreszcie o ciąży będącej skutkiem gwałtu.