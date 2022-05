Magia kolorów we wnętrzach. Sprawdź, jak odpowiednio je dobierać

Na to, w jakich barwach czujemy się dobrze, główny wpływ ma nasz temperament oraz poczucie estetyki. Specjaliści od aranżacji wnętrz wskazują, że poszczególne kolory rozmaicie wpływają na nasz nastrój i poziom energii. Barwy zimne mają funkcję wyciszającą, te cieplejsze natomiast zachęcają do aktywności. Biele i szarości to kolory przewodnie stylu skandynawskiego oraz japandi, które świetnie sprawdzą się w domach minimalistów, przyzwyczajonych do ładu i spokoju. Możemy również skusić się na wprowadzenie odcieni żółtego, a także czerwonego, które nadadzą naszemu wnętrzu oryginalności. Jeżeli jednak chcemy podążać za obecnymi trendami, wybierzmy cukierkowe pastele, charakterystyczne dla stylu kawaii, czy inspiracji wnętrzami rodem z lat 50. i 60. Harmonijny, spokojny klimat wprowadzą odcienie brązu oraz beżu. To dopiero początek możliwości, które daje umiejętność odpowiedniego doboru barw. Sprawdźmy, jakie kolory wybrać do danego pomieszczenia, by uzyskać spektakularny efekt.