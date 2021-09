"Magia nagości" hitem telewizji Zoom TV. Prowadząca Beata Olga Kowalska zamieniła "Ranczo" na produkcję przełamującą tabu

NOWE Małe rasy psów do mieszkania. Które rasy sprawdzą się w bloku? Te psiaki będą idealne nawet do małego mieszkania bez ogrodu

Małe rasy psów cieszą się dużym powodzeniem głównie dlatego, że wielu z nas mieszka na stosunkowo niedużym metrażu. Sądzimy, że pies do bloku nie powinien być duży, jeśli mieszkanie jest niewielkie. Z drugiej strony istotne są też dla nas relacje z sąsiadami, przez co zależy nam na tym, by zwierzak dobrze znosił samotność. Zastanawiasz się, jakie małe rasy psów do mieszkania będą najlepsze? Nie każdy musi mieć dom z ogrodem, by móc pozwolić sobie na psa.