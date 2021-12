Magia świąt zaczyna się od kuchni. Urządź i wyposaż ją modnie i funkcjonalnie!

Święta to z jednej strony magiczny czas, w którym możemy na chwilę zatrzymać się i nacieszyć towarzystwem bliskich. Z drugiej strony, przed 24 grudnia, wielu z nas ma znacznie więcej obowiązków niż zwykle. Mowa przede wszystkim o organizatorach Wigilii, którzy poza prezentami, muszą pamiętać m.in. o odpowiednim przystrojeniu domu czy przygotowaniu potraw. W przypadku tego drugiego obowiązku świątecznych gospodarzy, warto przed zaplanowaniem dań i zakupami spożywczymi, sprawdzić, czy mamy w kuchni wszystko, co będzie potrzebne do zaserwowania bożonarodzeniowych posiłków.

Akcesoria do gotowania i pieczenia

Wigilijne menu ma wiele odsłon, ale są pewne dania, które pojawiają się na wszystkich stołach. Są to m.in. barszcz czerwony, karp, kapusta wigilijna, pierogi, sałatka jarzynowa i różnego rodzaju ciasta. Niemal każda z tych potraw wymaga przygotowania w innym naczyniu, dlatego warto przed założeniem kuchennego fartucha, upewnić się, że posiadamy każde z nich.