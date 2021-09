„Magiczna skrzynia” wesprze edukację uczniów z południowej Polski. Rusza mobilne Zielone Laboratorium Taurona

Rusza nowy program edukacyjny Zielone Laboratorium Taurona. Już jesienią laboratorium, które będzie mobilne, odwiedzi szkoły z południowej Polski. Przy wsparciu firmy Tauron nowoczesne wyposażenie laboratorium trafiło do Technikum Elektronicznego nr 4 w Tarnowskich Górach.

Energetyka to przyszłość. Ten program ma to pokazać w sposób dobitny. Przyszłość musi być oparta o wykwalifikowane kadry, musi być oparta o wiedzę, doświadczenie młodych ludzi. Liczymy na takie szkoły, jak technikum w Tarnowskich Górach, że w nich będą wychowywane nowe kadry, które będą zasilać takie organizacje, firmy jak grupa Tauron. Bez waszej, grona pedagogicznego (przyp. red.), mądrości, bez waszego doświadczenia będzie to bardzo trudne. My mamy pieniądze, by pomóc takim szkołom technicznym w wychowaniu nowego pokolenia energetyków, którzy będą zajmowali się tą branżą w sposób trochę inny - wyjaśnia cel programu Daniel Gryt, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Tauron Polska Energia.