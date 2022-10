Magiczny Las Murckowski w Katowicach nabiera jesiennych kolorów. Niesamowity klimat polskiej złotej jesieni w śląskiej puszczy

Magiczny Las Murckowski w Katowicach nabiera jesiennych kolorów. Niesamowity klimat polskiej złotej jesieni. Zobaczcie sami!

Jesień to pora roku, w której bardzo często wybieramy las jako cel naszej wycieczki. Jedno zbierają grzyby, inni cieszą oczy kolorami przeplatającymi się na drzewach, dzieci zbierają żołędzie, a jeszcze inni rozmyślają. Jesienne słońce to ostatnia okazja by złapać promienie słoneczne i zgarnąć ostatnie dawki witaminy D. To znak, że ciepłe dni również wkrótce się skończą. Rezerwat Przyrody Las Murckowski niemalże sam zaprasza na wędrówkę po utartych ścieżkach, które dostarczą nam wszystkiego, co kojarzy się nam z prawdziwą polską złotą jesienią. My daliśmy się skusić. Zobaczcie zdjęcia!