Maja Bohosiewicz ostro o piciu alkoholu. Komentarz gwiazdy po jej wizycie w domu dziecka wzbudza kontrowersje

Maja Bohosiewicz została abstynentką i nie chce alkoholu w przestrzeni publicznej

Ostatnio jest o niej głośno z uwagi na netfliksowy hit „Love Never Lies: Polska", teraz będzie jeszcze głośniej przez wzbudzający kontrowersje post. Maja Bohosiewicz opublikowała na koncie instagramowym zdjęcie, pod którym streściła swoje obecne podejście do alkoholu. Jak się okazuje, gwiazda już od kilku miesięcy jest abstynentką, a miała na to wpływ jej wizyta w domu dziecka. Tam też na własne oczy przekonała się, do jakich skutków może doprowadzić nadmiar procentów w domu.

[...] Alkohol jest wszędzie. Dosłownie wszędzie. Jako rozrywka, jako rozwiązanie problemów, jako najwyższa forma świętowania, napisała.

Decyzję uzasadnia w dalszej części: