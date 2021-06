Maja walczy o powrót do zdrowia po wypadku. Rehabilitacja dąbrowianki jest bardzo kosztowna. Każdy może pomóc

Maja właśnie dostała się do liceum wojskowego, do którego miała uczęszczać od września. Ukończyła I stopień szkoły muzycznej w klasie skrzypiec, grała także na gitarze. Chciała rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Niestety te wszystkie marzenia przerwał tragiczny wypadek, w efekcie którego mieszkanka Dąbrowy Górniczej doznała poważnych obrażeń. Dziś walczy o powrót do normalnego życia, ale walka ta jest długa i bardzo kosztowna.

Najbardziej ucierpiała głowa Był środek wakacji, 19 lipca 2019 roku. Tego dnia dziewczyna pojechała z przyjaciółmi na wycieczkę. Niestety, jej podróż skończyła się tragicznie. Samochód, którym Maja podróżowała jako pasażer, miał wypadek. Wypadek był bardzo poważny. Drugi pasażer zmarł, a 15-letnia wówczas dziewczyna doznała poważnych obrażeń. Do szpitala przetransportował ją helikopter. Lekarze w szpitalu rozpoznali u dziewczyny: uraz wielomiejscowy, bardzo ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, liczne złamania kości czaszki, oczodołów, strzaskane płaty czołowe mózgu, podwzgórze, przysadka. Lekarze stwierdzili stłuczenia krwotoczne mózgu i cechy obrzęku mózgu. W czasie dwóch miesięcy po wypadku przebywała na siedmiu różnych oddziałach szpitala. Miała trzy operacje – w tym plastyki opony twardej. Lekarze robili wszystko co w ich mocy, żeby uratować życie Majeczki i udało się. Po wypadku Maja przez 10 miesięcy przebywała poza domem w różnych szpitalach, na kilku oddziałach (OIOM, neurologia, neurochirurgia). Od razu po wyjściu ze szpitala Maja z mamą pojechały na pierwszy turnus rehabilitacyjny.

Maja walczy o powrót do normalnego życia

Aktualnie Maja przebywa w swoim domu z rodziną. Rehabilitację Maja przechodzi pięć, sześć razy w tygodniu. Oprócz tego ćwiczy także funkcje poznawcze, mowę, pamięć. Od lutego tego roku zaczęła zdalną naukę w szkole specjalnej. Postępy następują bardzo powoli, ale są widoczne. Prawdopodobnie uda się nadrobić zaległy semestr szkolny, więc z opuszczonych dwóch klas w szkole jeden rok będzie nadrobiony. To niesamowite, bo jeszcze niedawno rokowania były bardzo złe.

Po wyjściu ze szpitala z dziewczyną nie było kontaktu albo był on bardzo ograniczony. Dopiero po długim czasie rehabilitacja, a także pionizator przyniosły jakiekolwiek efekty. Nie ma spektakularnych sukcesów, ale jest powolny, ale widoczny postęp.

Mai ostatnio bardzo podobają się ćwiczenia z emisji głosu. Mimo, że głos się jeszcze nie wydobywa (sporadycznie się to udaje), to ma zachowane wyczucie rytmu, szeptem powtarza sekwencje ćwiczeń wokalnych, pamięta słowa wszystkich piosenek, jakie lubiła. Nadal podtrzymuje, że marzy o studiowaniu realizacji dźwięku i związaniu swojego życia z muzyką. Przed wypadkiem dziewczyna uwielbiała nagrywać covery piosenek.



Czego potrzebuje Maja?

Po pierwsze - szeroko pojętej rehabilitacji. Zabiegi, których wymaga dziewczyna trzeba wykonywać codziennie. Miesiąc w miesiąc. Dlatego koszty rehabilitacji są ogromne i wynoszą - w zależności od bieżących potrzeb - od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. W ramach turnusów rehabilitacyjnych jest także plan na zajęcia z hipoterapii, które podobno przynoszą znakomite efekty. Druga istotna kwestia praktyczna wymagająca uwagi, to dostosowanie domu (z naciskiem na łazienkę) do potrzeb osoby niepełnosprawnej, którą obecnie jest Maja. Maja porusza się po domu na wózku inwalidzkim, ale szczególnie uciążliwe są kąpiele. Obecnie kąpiele dziewczyny odbywają się w dużym pokoju w dmuchanej wannie, co nie jest dla niej komfortowe.

I trzecia ważna rzecz to ortezy, dzięki którym Maja utrzyma właściwą postawę i zacznie naukę chodzenia.



Mama Mai dziękuję za okazane serce

- Wypadek zdarzył się dwa lata temu. Od tamtej pory dzięki ludziom o dobrym sercu udało się zebrać z mniejszym lub większym powodzeniem, ale jednak takie fundusze, dzięki którym Maja przebywała na turnusach w klinice rehabilitacyjnej, a potem mogła przechodzić rehabilitację domową – mówi Ola Krzyżek, mama Mai. - Wszystkie zebrane kwoty były na bieżąco wydawane na ten cel. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za każdą złotówkę wpłaconą dla mojej Majeczki. Niestety rehabilitacja potrzebna jest nadal. Dlatego zwracamy się ponownie o pomoc i wsparcie – dodaje.

Jak podkreśla razem z całą rodziną robi wszystko, co w ich mocy, żeby Maja wróciła do siebie i była taka jak kiedyś.

- Majeczka skończyła w kwietniu 17 lat. Całe życie przed nią. Jestem pewna, że jest w stanie normalnie funkcjonować i wrócić do pełnego zdrowia. Każda złotówka jest dla nas bezcenna. A ja nie poddam się nigdy, tak jak nie poddaje się moja córka – podkreśla Ola Krzyżek.

- Dzięki Twojej pomocy Majeczka będzie miała szansę na normalne życie, szansę na powrót do sprawności i życie takie, jakim żyją jej rówieśnicy. Najpierw musimy pokonać porażenie czterokończynowe. Coś zaczęło iść ku poprawie w tej kwestii, Maja uruchamia prawą rękę i czasem udaje się wygenerować ruch w nogach. Każda pomoc finansowa przybliża ją do celu. Nie przechodź obojętnie wobec naszej historii proszę, jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą dla Mai – dodaje. Jak można pomóc? Wpłata na zbiórkę

Specjalnie dla Majeczki została uruchomiona zbiórka na portalu Zrzutka: TUTAJ Wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Auxilia Darowiznę na rzecz Majeczki można także przekazywać przelewem tradycyjnym bezpośrednio na konto Fundacji Auxilia:

Santander Bank Polska S.A.

33 1090 2590 0000 0001 3604 2000

z dopiskiem: Dla Majeczki

