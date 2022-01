Major Aleksander Tarnawski skończył 101 lat! Ostatni Cichociemny mieszka w Gliwicach

Ostatni z Cichociemnych skończył 101 lat

Aleksander Tarnawski urodził się w 8 stycznia 1921 roku w Słocinie, w niegdysiejszej wsi, aktualnie będącej częścią Rzeszowa. W czerwcu 1938 roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Chorzowie – obecnie jest to Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie. Następnie kontynuował edukację i rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Lwowskim.

Człowiek od zadań specjalnych

Po wybuchu wojny przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie rozpoczął służbę w 1. Dywizji Grenadierów. Został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam służył w 16. Brygadzie Pancernej, a następnie 1. Dywizji Pancernej. Przeszedł intensywne szkolenie dla cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, komandosów polskiego podziemia, których zadaniem, po desancie do okupowanej Polski, była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i trudne misje konspiracyjne. Zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju.