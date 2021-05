Majówka 2021 na Śląsku. Gdzie się wybrać? Mamy kilka pomysłów na jednodniowe wycieczki

Urlop w kamperze: 2.05.2021. Kupić, wynająć - ile to kosztuje. A może w leasing? Tylko dla siebie czy w wolnym czasie wynajmować?

Gdy ciągle nie wiadomo czy i jakie będą ograniczenia związane z pandemią w okresie tegorocznych wakacji i okresów popularnych wyjazdów urlopowych, jedni na wszelki wypadek rezerwują hotele, inni korzystają z dopłat oferowanych w innych krajach dla turystów, a jeszcze inni - by być zależnymi tylko od siebie, inwestują w własny hotel na kółkach czyli kamper. Ile to kosztuje, lepiej kupić nowy czy używany, a może wynająć. Oto wszystko co trzeba wiedzieć o zainwestowaniu w kamper.