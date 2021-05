Makabryczne wypadki motocyklistów na Śląsku w maju. Czarna seria trwa. 2 osoby zginęły, a 2 odniosły poważne obrażenia

Wypadki motocyklistów

Śląska policja podsumowuje tragiczny początek sezonu motocyklowego. W ciągu zaledwie pięciu dni doszło w naszym regionie do 3 fatalnych wypadków z udziałem jednośladów.

- W piątek na DW 911 łączącej Bytom z Piekarami Śląskimi doszło do zdarzenia, w którym śmierć poniósł 41-letni motocyklista. Niemalże w tym samym miejscu, w niedzielę, 43-letni kierujący motocyklem wraz z pasażerką trafili do szpitala w wyniku doznanych obrażeń po zakończeniu jazdy na barierkach. Po kolejnych dwóch dniach, we wtorek, na DK 88 w Gliwicach zginął kolejny motocyklista. Miał 55 lat. A to niestety dopiero początek sezonu... - czytamy na stronie policji.

O dwóch śmiertelnych zdarzeniach informowaliśmy na łamach DZ. W Bytomiu zginął mężczyzna narodowości ukraińskiej. W Gliwicach natomiast nie udało się uratować wybitnego onkologa, prof. Leszka Miszczyka.