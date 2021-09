Makabryczny wypadek na A4 w Gliwicach. Zderzyły się TIRy. Autostrada A4 się blokuje

Wypadek na autostradzie A4

W poniedziałek, 13 września około godziny 10 doszło do przerażającego wypadku na autostradzie A4 w Gliwicach, w kierunku Wrocławia. Kilkaset metrów przed punktem poboru opłat tir jadący na lewym pasie, chcąc zmienić go na prawy wjechał w tył innego samochodu ciężarowego. Kierowca, który był ofiarą wypadku, chcąc uniknąć szkód zahamował, a jego pojazd obrócił się w kierunku przeciwnym do jazdy. Tir zablokował oby dwa pasy ruchu.

W wypadku udział biorą trzy ciężarówki z naczepami.