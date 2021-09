Makabryczny wypadek na A4 w Gliwicach. Zderzyły się TIRy. Autostrada A4 zakorkowana

Wypadek na autostradzie A4

W poniedziałek, 13 września około godziny 10 doszło do przerażającego wypadku na autostradzie A4 w Gliwicach, w kierunku Wrocławia. Kilkaset metrów przed punktem poboru opłat tir jadący na lewym pasie, chcąc zmienić go na prawy wjechał w tył innego samochodu ciężarowego. Kierowca, który był ofiarą wypadku, chcąc uniknąć szkód zahamował, a jego pojazd obrócił się w kierunku przeciwnym do jazdy. Tir zablokował oby dwa pasy ruchu.

AKTUALIZACJA, GODZ. 16.50

Cały czas występują utrudnienia po wypadku na A4 w Gliwicach. Tymczasem doszło tam też do kolizji.

- Mamy nowe zdarzenie. Około 5 km wcześniej zderzyły się dwie ciężarówki. Sprawca trafił do szpitala na badania. Nie występują tutaj utrudnienia, ale trwają tam, gdzie wcześniej był wypadek - poinformował dyżurny Policji Autostradowej w Gliwicach.