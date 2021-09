Makabryczny wypadek w Łodygowicach. Rozpędzony samochód roztrzaskał się na drzewie

Na ul. Kasztanowej w Łodygowicach doszło do groźnie wyglądającego wypadku. 23-letni kierowca samochodu osobowego nagle zjechał z drogi, wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Opel roztrzaskał się na drzewie. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Przez jakiś czas droga była zablokowana.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. W wypadku, do którego doszło we wtorek, nie brał udziału inny pojazd. 23-latek nagle zjechał z drogi i wpadł do rowu. W tym miejscu jest wąska droga i nie ma pobocza, więc wypadek zakończył się na drzewie, o które roztrzaskał się samochód.