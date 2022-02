Mała bitwa, wielkie zwycięstwo, czyli ostatni oddech Peruna. Literacka podróż do średniowiecza i zabrzańskich Mikulczyc

Czytanie to codzienny rytuał

W ubiegłym roku nakładem warszawskiego wydawnictwa Borgis ukazała się ich pierwsza książka z zabrzańskiego cyklu. To „Ana i Walter. Historia niemożliwa”. Publikacja opowiada o dziejach Biskupic z czasów najazdu okrutnego Henryka z Moraw, a jej bohaterami są 7-letnia Ania i 10-letni Walter. Nie bez kozery, bowiem inicjatorką napisania powieści jest właśnie Ania Zentlik, młoda miłośniczka literatury, która wpadła na ten pomysł mając zaledwie 7 lat.

– Zawsze dużo razem czytamy, zwłaszcza wieczorami, tuż przed spaniem. Kiedy Ania miała siedem lat, powiedziała mi, że chciałaby, abym napisał dla niej bajkę. Zgodziłem się, ale postawiłem pewien warunek – przyznaje Krzysztof Zentlik.

Tata Ani był nieugięty. Obiecał, że napisze powieść, ale to Ania musi wymyślić zarys fabuły i przygotować ilustracje. Zabrzanka przystała na tę propozycję, a niedługo później razem z tatą przystąpiła do pracy. Zamiast eksplorować popularne śląskie legendy, zdecydowali, że przypomną mniej znane fakty z dziejów obecnych dzielnic Zabrza. Jako że pan Krzysztof pochodzi z Biskupic, to właśnie tam debiutujący na rynku literackim zdecydowali się osadzić akcję swojej opowieści.