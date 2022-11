Mała Fatra. Odwiedź Wodospad Szutowski. Wyższego w tej części Słowacji nie znajdziesz

Wodospad Szutowski – najwyższy w Małej Fatrze

Do Wodospadu Szutowskiego (słow. Šútovský vodopád) można dojść z dwóch stron. Zdecydowanie krótszą i łatwiejszą trasę wyznacza niebieski szlak zaczynający się w miejscowości Šútovo położonej na południu Małej Fatry. Droga wiodąca przez las po mniej więcej półtorej godziny marszu doprowadzi nas do celu. To ciekawa propozycja dla osób, którym nie zależy na całodziennej wędrówce, przejście tym szlakiem dobrze sprawdzi się również podczas krótszych, jesiennych dni.

Zdecydowanie bardziej malowniczą, ale i dłuższą drogą jest trasa prowadząca z Doliny Vratnej. Oczywiście na otaczające ją grzbiety można wejść na piechotę, jednak jesienią warto skrócić nieco wędrówkę i skorzystać z kolejki linowej jadącej z parkingu w dolinie w okolice góry Chleb. Pozwoli to zaoszczędzić ok. 2 godzin marszu. W krótsze dni to duże udogodnienie, choć bilet nie należy do najtańszych. Podróż w górę to koszt 14 EUR, co przekłada się na ponad 60 zł za osobę. Aktualny cennik i bieżące informacje o kursowaniu kolejki dostępne są na stronie vratna.sk.