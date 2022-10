Mała Fatra. Spacer przez Boboty to świetny pomysł na jesienne dni. Dolinę Vratną widać jak na dłoni

Mała Fatra – Terchova zaprasza do odwiedzin

Do Małej Fatry raczej nie opłaca się jechać na jeden dzień. Centrum aglomeracji do serca pasma dzieli zaledwie 180 km, jednak podróż krętymi drogami może wynieść nawet trzy godziny w jedną stronę. Na wyjazd w ten region Słowacji warto przeznaczyć kilka dni.

Mała Fatra – idziemy przez Boboty

Patrząc na mapę zauważymy, że Terchova ma bardzo charakterystyczny, trójkątny kształt ograniczony u dołu wąskim wlotem Doliny Vratnej. I właśnie w tę stronę kierujemy się z miejscowości. Interesujący nas szlak ma swój początek zaraz za miejscowością, dlatego nie warto korzystać z samochodu. Przejście z centrum Terchovej do zielonych oznakowań nie powinno zająć więcej, niż kilkanaście minut. Niezwykle malowniczy wąwóz Tiesnavy, którym prowadzi nitka asfaltu, skutecznie odciąga uwagę, pilnujcie więc wejścia na szlak, bo łatwo go przeoczyć. Zielone znaki będą po lewej stronie jezdni. W tym miejscu nie ma niestety pobocza, a kierowcy jeżdżą tu dość szybko, więc idąc drogą zachowajcie szczególną ostrożność.

Gdy zostawimy za sobą drogę prowadzącą w głąb Doliny Vratnej, rozpocznie się dość ostre podejście pod górę. Interesujący nas grzbiet nie jest wysoki, jego najwyższy punkt ma 1086 m n.p.m. Ale pierwszy odcinek trasy bez wątpienia wiąże się z największym wysiłkiem. Początkowo idziemy przez las, więc część osób może pewnie zacząć się zastanawiać, czy ten wysiłek jest wart widoków. Nie pozwólcie na to, by ewentualne zwątpienie wzięło górę. Szlak przez Boboty został wyznaczony w taki sposób, by zapewnić turystom jak najlepsze widoki.