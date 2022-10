Mała Fatra. Wejdź na Zbójnicki Chodnik. To tu ukrywał się Juraj Janosik

Mała Fatra – na Zbójnicki Chodnik można wejść z różnych stron

Niebieski szlak kluczy tu między zębami sterczących skał i od pierwszych metrów wspina się ostro pod górę. Nie polecam tej trasy osobom, które nie czują się pewnie w sytuacjach wystawienia na ekspozycję. To co prawda nie są Tatry, ale pokonanie dość stromych półek skalnych wymaga pewnej odporności psychicznej. Przydadzą się również silne ręce. Na tym odcinku trasy pokonanie stromizn ułatwiają łańcuchy, bez których przejście szlakiem byłoby dość trudne.

Niewątpliwą zaletą tej trasy są piękne widoki, na które nie musimy długo czekać. Już po chwili wspinaczki orientujemy się, że nitka drogi pod nami jest zaskakująco wąska i powoli zaczynamy tracić ją z oczu. Mamy za to coraz lepszy widok na Dolinę Vratną i pobliskiego wielbłąda, czyli bardzo charakterystyczną skałę przypominającą wyglądem właśnie to zwierze. I choć widoki są iście wspaniałe, nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Idąc Zbójnickim Chodnikiem łatwo o wypadek, szlak jest wąski i w niczym nie przypomina łatwych, spacerowych tras w Beskidach. Zatrzymajcie się, by podziwiać widoki, a gdy idziecie, nie rozglądajcie się zbytnio dookoła.