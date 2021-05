Mała ładowarka podbija ekipę budowlaną w książce "Mistrz kieszonkowy z placu budowy"

Kaufland wprowadza usługi pocztowe we wszystkich swoich sklepach. Oznacza to, że markety będą otwarte w niedziele

Jak tłumaczy sieć, w dobie pandemii wzrosła popularność zakupów online, a co za tym idzie miejsc, w których można skorzystać z usług pocztowych. Potwierdzeniem tego jest m.in. ponad 71 000 paczek, które klienci Kaufland nadali lub odebrali przy okazji zakupów od marca 2020 roku do 23 maja tego roku. Jeszcze do niedawna usługa była dostępna w ponad 100 marketach sieci, ale już teraz można z niej skorzystać we wszystkich sklepach Kaufland w całej Polsce.