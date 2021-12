Małe i mikroprzedsiębiorstwa w Żorach będą rozwijać się w KSSENON-ie. Na terenie podstrefy KSSE będzie realizowany nowatorski projekt Piotr Chrobok

To ma być ogromna szansa dla małych i mikroprzedsiębiorców w subregionie zachodnich (w Żorach, Rybniku, czy Jastrzębiu-Zdroju). Na terenie Podstrefy KSSE w Żorach powstanie "Akcelerator biznesowy KSSENON – centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości". Będzie to miejsce do rozwoju niewielkich firm.