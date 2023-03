Małe mieszkanie – duża okazja inwestycyjna. 350 lokali od 27 m kw. w promocji w 13 miastach

Lokale o mniejszych metrażach cieszą się dużym zainteresowaniem nabywców. Tego typu nieruchomości, niezależnie od lokalizacji, dominują w ofercie wszystkich inwestycji Grupy Murapol.

Małe, kompaktowe mieszkania, nabywane często w celu wynajmu czy ochrony kapitału przed inflacyjną utratą wartości, znikają z rynku bardzo szybko. Kawalerki i lokale 2-pokojowe są popularne wśród osób poszukujących lokalu na wynajem. To przede wszystkim pracujący single, studenci, a także osoby przyjeżdżające do Polski z zagranicy. Dodatkowo, dla klientów, którzy nie mają wysokiej zdolności kredytowej, a chcieliby zainwestować we własne lokum, takie rozwiązanie jest na tę chwilę dużo mniejszym wyzwaniem i szansą na uzyskanie finansowania z banku. – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.