Małgorzata Kożuchowska wciąż zachwyca urodą ZDJĘCIA. Uwielbiana przez widzów aktorka niedawno skończyła 50 lat

PLUS Przy łóżku pacjenta każdy dzień jest dniem matki

Gdy córka mówi o matce: „jest moim niedoścignionym wzorem", matka odpowiada: „Moja córka to lepsza wersja mnie". Ten niedościgniony wzór to Janina Mirończuk (matka), założycielka i prezeska Fundacji „Światło”, która prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło” w Toruniu. Ta udoskonalona wersja to Agnieszka Mirończuk (córka), zastępczyni dyrektora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło”. Ze śpiączki wybudzono tu już 79 osób, a trafiają tu pacjenci, którym nigdzie indziej nie dawano już szans.