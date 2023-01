Małgorzata Mańka-Szulik: Łukasz Podolski nigdy nie pytał o możliwość przejęcia klubu, a list kibiców może być początkiem gry wyborczej

Rozmowa z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza

Pani prezydent, dlaczego Górnik znów funkcjonuje z wakatem na stanowisku prezesa?

Panie redaktorze, Górnik ma zarząd. Czy naprawdę musi być ta osoba numer jeden, skoro mamy dwie, pracujące całkiem nieźle? Może trzeba będzie kiedyś jedną z tych osób namaścić formalnie na prezesa, ale na razie wszystko idzie dobrze, więc nie ma powodu do takich posunięć.

Czyli nie szuka pani kandydata na to stanowisko?

Przez wiele lat pisze pan o Górniku i widzi pan, jak to wyglądało. Do sprawowania funkcji prezesa trzeba mieć serce. Chciałabym znaleźć osobę, która z pełnym oddaniem potraktuje ten klub i wtedy byłabym w stanie powierzyć te obowiązki. Mam jednak wrażenie, że zanim poprzedni szefowie klubu podejmowali się tej pracy, wszystko wyglądało imponująco, każdy niemal niósł w torbie te piętnastą gwiazdkę dla Górnika, a potem nagle czuli się ważniejsi niż klub. Myślę, że wielu ten zaszczyt przerasta, bo tam trzeba naprawdę ciężko pracować. I to na własnej „działce”, czyli zarządzaniu, a nie wchodzeniu w kompetencje trenerom czy innym osobom odpowiadającym za swoje dziedziny. Tak było na przykład w przypadku sytuacji z Jesusem Jimenezem, którego ówczesny prezes chciał za wszelką cenę sprzedać, nieważne, co będzie później z zespołem, a trener stawiał sprawę jasno, że jego pozostanie jest niezbędne.