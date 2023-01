Małgorzata Ostrowska da koncert z Orkiestrą Wojskową z Bytomia. Już w tę niedzielę w Piekarach Śląskich - za darmo!

Małgorzata Ostrowska to bezdyskusyjnie jedna z najpopularniejszych postaci w historii polskiej muzyki rockowej. Jako wokalistka Lombardu zyskała sporą sławę, a radiowe hity współtworzone z zespołem - „Szklana pogoda", „Mister of America", „Meluzyna i wiele innych - do tej pory pamiętają rzesze Polaków, którzy wychowali się na przebojach sprzed kilkudziesięciu lat. Ostrowska na scenie jest już od 40 lat!