Małgorzata Socha - piękna i naturalna zachwyca na każdym zdjęciu. Jak żyje gwiazda? Zobaczcie!

Aktorka zasłynęła w głównie dzięki rolom serialowym. W 2003 roku zaczęła wcielać się w postać zarażonej wirusem HIV Zuzanny Hoffer w serialu "Na Wspólnej", jednak największą popularność zdobyła rolą kontrowersyjnej i charyzmatycznej sekretarki Violi w serialu "Brzydula" Gwiazda chętnie dzieli się chwilami ze swojego życia w mediach społecznościowych ze swoimi fanami. Ilość obserwujących osób potwierdza tylko to co napisaliśmy - aktorka jest bardzo lubiana - na samym instagramie śledzi ją ponad milion osób!

Małgorzata Socha - życie prywatne

Aktorka bardzo długo ukrywała swoje życie prywatne przed mediami. Wybrankiem życiowym aktorki jest Krzysztof Wiśniewski. Ich historia miłosna niewiele różni się od romantycznych filmów. Para szybko wpadła sobie w oko, ale dopiero po latach stworzyli związek. W wieku 16- lat na wakacjach z rodzicami Małgorzata Socha poznała starszego o trzy lata Krzysztofa Wiśniewskiego, który pracował tam jako ratownik. Zakochany 19-latek biegał do budek telefonicznych, które się zacinają przez co para mogła rozmawiać dłużej za te same pieniądze. Kolejną próbą związku pary był okres studiów, niestety wtedy ich kontakt osłabł. Po ich zakończeniu mężczyzna przeprowadził się do Warszawy. Wtedy postanowił odezwać się do swojej miłości sprzed lat. To właśnie wtedy stali się parą.