Małgorzaty Skórskiej sentymentalna podróż ze znanymi osobami po Bielsku-Białej

Woli pani zadawać pytania czy na nie odpowiadać?

Dziwnie się czuję właśnie w roli osoby odpowiadającej, bo z reguły to ja zadaję pytania. Zdecydowanie jest to dla mnie nowe doświadczenie.

Spytałem o to, bo jest pani autorką książki „Sentymentalna podróż do młodości. Znani i lubiani z Bielska-Białej”, która składa się z wywiadów ze znanymi ludźmi i to pani zadaje w niej pytania. Skąd w ogóle wziął się pomysł na taką książkę?

Na pewno rozmowy, wywiady ze znanymi, ciekawymi osobami to moja pasja. Tak naprawdę wszystko rozpoczęło się od spotkania z panem Bogdanem Smoleniem. To był pierwszy wywiad, który uświadomił mi, że z Bielska-Białej pochodzi wiele interesujących osób - to artyści z różnych kręgów, sportowcy, politycy. Część wywiadów została wcześniej opublikowana w „Kalendarzu Beskidzkim”.

Kiedy wykrystalizował się pomysł, że może postać taka książka?