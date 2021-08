Małgosia Bełc - pierwszoklasistka Dziennika Zachodniego jest już w ósmej klasie! Towarzyszyliśmy jej, gdy rozpoczynała naukę w podstawówce

„Dziennik Zachodni” towarzyszył dziewczynce i jej rodzinie przez kilka dni w przygotowaniach do rozpoczęcia jej pierwszego w życiu roku szkolnego. Relacjonowaliśmy także, dzień po dniu, cały pierwszy tydzień nauki. Przeżywaliśmy to razem z rodzicami, dziadkami i starszym bratem dziewczynki, a wiemy też, że losy "Małgosi z pierwszej klasy" z zainteresowaniem śledzili nasi Czytelnicy.

We wrześniu 2014 roku, Małgosia zaczynała naukę w pierwszej „G” - w Szkole Podstawowej numer 54 im. Wacława Kuchara w bytomskiej dzielnicy Miechowice.

Czas jednak płynie. Ostatnio sprawdzaliśmy co słychać u naszej uczennicy, kiedy była w klasie czwartej.

Kiedy Gosia szła do pierwszej klasy, opowiadała nam, że marzy o tym, żeby uczyć się tańczyć i ma nadzieję, że szkoła jej w tym pomoże. I kiedy zapytaliśmy o to dziesięciolatkę, to marzenie udało się spełnić. A jak jest teraz? Czy nadal tańczy?