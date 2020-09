Malutki york jeździł z policyjnym patrolem w Gliwicach. Szczęśliwy finał przygody zbłąkanego psa

Policjantki znalazły psiaka i szukały właścicieli przez internet

Nietypowych rozmiarów, jak na policyjne standardy, pies podróżował radiowozem po Gliwicach. Nie był to bynajmniej pupil żadnej z policjantek z patrolu, a zabłąkana zguba, należąca, jak się później okazało, do mieszkanki Gliwic - relacjonuje Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Policyjny patrol zauważył w rejonie centrum Gliwic błąkającego się pieska rasy york.

Policjantki, jak relacjonuje Marek Słomski, nie widziały w pobliżu żadnej osoby, do której mógłby on należeć, zabrały więc zgubę do radiowozu i podjechały do placówki weterynaryjnej, by sprawdzić, czy zwierzę ma czip pozwalającego ustalić właściciela. Niestety, piesek nie był wpisany w rejestr.