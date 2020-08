Mały Kevin ma już 40 lat. Macaulay Culkin 26 sierpnia świętuje urodziny. Ale ten czas leci. Nie do wiary. Zobaczcie MEMY z Kevinem

Macaulay Culkin jest najbardziej znany ze swoich dziecięcych ról. To właśnie jego co roku oglądamy podczas świąt Bożego Narodzenia. Co ciekawe, w tym roku, w listopadzie minie 30 lat odkąd odbyła się premiera filmu Kevin sam w domu. To szmat czasu! Widzowie na całym świecie pokochali psotnego Kevina. W wielu krajach, nie tylko w Polsce, film możemy oglądać podczas świąt. Za rolę Kevina McCallistera Culkin został nominowany do nagród Złotych Globów, wygrał American Comedy Award oraz Young Artist Award.