Mały Memoriał Chromika w Mysłowicach. Zdjęcia z biegu

NOWE Skra Częstochowa w I lidze! Co za niesamowita historia!

Piłkarze Skry Częstochowa pokonali w Kaliszu miejscowy KKS 3:0 i awansowali do Fortuna 1. Ligi! To historyczny sukces tego klubu i kolejny powód do dumy kibiców spod Jasnej Góry.