Mały Samuel z Rybnika przeszedł w Barcelonie operację wycięcia guza. Zabieg przebiegł pomyślnie. Wciąż potrzebne są pieniądze na leczenie

We wtorek, w godzinach popołudniowych mały Samuel został zabrany na salę operacyjną. Po kilku godzinach jego mama napisała w internecie: operacja przebiegła pomyślnie. A setki osób, jeśli nie tysiące, które od początku wspierają tego małego wojownika w walce o życie, odetchnęło z ulgą. Teraz, w czasie kiedy Samuel dochodzi do siebie potrzebna raz jeszcze jest mobilizacja. Do zebrania całej kwoty, która pozwoli pokryć koszty leczenie brakuje jeszcze ok 700 tysięcy złotych.

- Nie ma komplikacji. U Samuela wycięto guz oraz węzły chłonne, które były powiększone. Wszystko poszło do analizy w labolatorium. Na podstawie wyników badań lekarze onkolodzy zadecydują o dalszym leczeniu. Najpóźniej w przyszłym tygodniu powinniśmy się dowiedzieć czy będzie potrzebna jeszcze jedna chemia. Niestety mam złe przeczucia, że chemia będzie. Obym się myliła - napisała w sieci mama chłopczyka.