Mam apetyt na więcej - mówi poeta, pisarz i satyryk Juliusz Wątroba z Rudzicy koło Bielska-Białej

Najpiękniejsze wiersze to te o miłości?

Niekoniecznie. O tym, co jest najpiękniejsze decyduje subiektywne widzenie autora i odbiór czytelnika. Niekoniecznie wiersze o miłości muszą być najpiękniejsze. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie, w tym zalewie bylejakości o miłości piszą wszyscy, bo to jest taki temat, który każdego tyka (jak zegar) mniej lub bardziej. Genialny poeta napisze genialny wiersz, grafoman napisze grafomański, choć uczucie może być tak samo piękne w jednym i drugim przypadku.

W tak bardzo przegadanym i przepisanym świecie, warto pisać wiersze i zajmować się poezją?

Oczywiście, że nie warto. Zwłaszcza jeśli przeliczyć to na pieniądze (śmiech). Czy warto to kwestia predyspozycji i potrzeby pisania. Nie człowiek wybiera pisanie, ale pisanie wybiera człowieka. I właściwie nie ma odwrotu. Każdy powinien robić to, co umie robić dobrze.