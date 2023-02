Mama Ginekolog wpuszczała znajome poza kolejką. W sieci zawrzało. Influencerka została zgłoszona do Izby Lekarskiej

Sochacki-Wójcicka napisała, że przyjmuje swoje koleżanki poza kolejką. Wywołało to spore oburzenie, w szczególności, że Mama Ginekolog prowadzi gabinet w ramach NFZ. Pod ogniem krytyki starała się wytłumaczyć swoje działania:

Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza.