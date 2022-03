Mamy wielkie serca. Pomoc płynie z miast i miasteczek woj. śląskiego do Ukraińców. Pamiętajmy jednak, by pomagać mądrze

Śląskie pomaga Ukrainie

Co warto podkreślić, nie jest już potrzebna odzież, ubrania. A tym bardziej używana, bo zdarzało się dotychczas bardzo często, że ktoś - przy okazji akcji pomocowej – robił sobie po prostu porządki w szafach, przynosząc rzeczy stare, brudne, dziurawe. Jak podkreślają organizatorzy zbiórek, nie o to chodzi w pomaganiu. - Pomagajmy z sercem, ale mądrze – podkreślają.

Tymczasem takie nieprzydatne do ponownego wykorzystania ubrania po prostu do niczego się nie nadają. W wielu punktach zbiórek pojawiają się na wejściu plansze, informujące o tym, że odzież nie będzie przyjmowana. Zanim więc wybierzemy się z pomocą, warto też zerknąć do internetu, zadzwonić, by dowiedzieć się, co jest obecnie najbardziej potrzebne.

O takie telefony, sprawdzanie na bieżąco aktualnych potrzeb proszą między innymi w Dąbrowie Górniczej. Tutaj wszystkie produkty, żywność można przez całą dobę dostarczać do Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 6a. Akcja koordynowana jest przez stowarzyszenie Równe Babki oraz dąbrowski samorząd. Odwiedziliśmy to miejsce we wtorek 1 marca. Cała sala wypełniona jest przeróżnymi produktami, darami. Na bieżąco wszystkie rzeczy są sortowane, przygotowywane do tego, by trafiły dalej do tych, którzy tej pomocy najbardziej teraz potrzebują. Co chwilę przyjeżdżają samochody. Ludzie w odruchu solidarności dzielą się z obywatelami Ukrainy tym, co im się przyda.