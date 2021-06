Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy. Policjant w czasie kontroli drogowej ma prawo tego wymagać TK

Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy to wcale nie żart. Policjant w czasie kontroli drogowej ma prawo tego wymagać. Taryfikator mandatów uwzględnia taką opcję na wypadek, gdyby kierowca sprawiał trudności i dyskutował z funkcjonariuszem oraz nie stosował się do jego poleceń. Ma to ukrócić tego typu zachowania. Sam mandat jednak raczej nie jest zbyt często wystawiany.