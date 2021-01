Mandat za mruganie światłami dotkliwy dla kierowców. Ostrzegasz innych na drodze? Musisz liczyć się z karą TK

Mruganie długimi światłami to zwyczajowy sygnał ostrzegawczy wysyłany przez kierowców. W jakim celu go stosują? Na przykład, by zwrócić uwagę innemu kierowcy, że nie ma włączonych świateł, lecz najczęściej to ostrzeżenie o patrolu policji, który kontroluje prędkość z jaką poruszają się kierowcy. W dobie aplikacji typu Yanosik, czy Google Maps, mruganie nadaj jest dość popularne. Jednak można dostać za to mandat.