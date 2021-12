Mandaty idą w górę. Zobacz, co się zmieni od 1 stycznia 2022. Nowy taryfikator mandatów

Nie tylko wysokie mandaty

Karze grzywny od 1 do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, która nie dostosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą, bądź znakiem drogowym.

Ta sama kara będzie groziła kierowcy, który będzie prowadził pojazd bez dokumenty dopuszczającego go do ruchu. Do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano także te, polegające na niewskazaniu służbom uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.