Mandaty podskoczą do 5 tys. złotych! Będą olbrzymie zmiany dla kierowców. Punkty karne również będą bardziej dotkliwe TK

Mandat to często dla kierowców bolesna lekcja i nauczka za złamanie przepisów drogowych. Niebawem jednak kary staną się jeszcze bardziej dotkliwe. Wszystko po to, by ukrócić zapędy piratów drogowych i tych, którzy za kierownicą pozbawieni są wyobraźni. Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd.