"Manipulacyjny i skrajnie nierzetelny wpis". Tak Urząd Miasta w Katowicach odpowiada na emocjonalny komunikat schroniska dla zwierząt

- Ilość kotów w schronisku rośnie. Tak bardzo, iż mamy właśnie zamknięte schronisko dla kotów ze względu na brak miejsc dla nich, brak możliwości zapewnienia im warunków do izolacji od chorób zakaźnych, brak miejsc na kwarantannie, brak miejsc dla kotów chorych - czytamy w komunikacie schroniska.

Według magistratu liczba zwierząt w schronisku cały czas spada, a obecnie wynosi od 80 do 90. Natomiast zdaniem wolontariuszy samych kotów w sierpniu było u nich blisko 150. Wskazują oni, że obecne warunki zmuszają ich do umieszczania nawet pięciu zwierzaków w jednej klatce, w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych lub na korytarzach. Ogólny wydźwięk komunikatu wolontariuszy jest bardzo emocjonalny i nie brakuje w nim zdecydowanej krytyki pod adresem urzędu miasta.