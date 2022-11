Maraton Komandosa 2022 w lublinieckim Kokotku. Kilkuset zawodników wystartowało w pełnym umundurowaniu

Maraton Komandosa 2022

Maraton Komandosa skierowany jest głównie do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale nie tylko. Na starcie 19. edycji stanęły także osoby prywatne, ale musiały one, tak jak pozostałe, przebiec trasę w pełnym umundurowaniu i dodatkowo z ważącym co najmniej 10 kilogramów plecakiem. Na starcie biegu stanęło 501 zawodników i zawodniczek. Organizatorem sportowej rywalizacji był Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec.

Start tradycyjnie już usytuowano w południowej części Lublińca przy stawie Posmyk. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 42,2 kilometrów, metą była Przystań Oblacka. Organizatorzy wyznaczyli limit na pokonanie trasy wiodącej głównie duktami leśnymi i wynosił 7 godzin (na połowie dystansu 3 godziny i 20 minut).

W biegu wystartowali wszyscy, którzy spełniali regulaminowe wymogi. Przede wszystkim musieli mieć pełne umundurowanie polowe bądź ćwiczebne (mundur z długim rękawem, rozpinany na całej długości), buty (krój wojskowy, specjalne, taktyczne, oraz będące na wyposażeniu różnych jednostek i oddziałów specjalnych, z wysokością cholewki minimum 18 cm na całym obwodzie).