Marcelina Zawadzka szczerze o swoich kompleksach. Jej idealna figura nie zawsze była mile widziana?

Wydawać by się mogło, że modelka o takiej urodzie i ciele nie będzie miała żadnych problemów w branży modelingowej. Niestety, jak zdradziła Zawadczka, wyśrubowane standardy piękna także z niej zrobiły ofiarę. Jedną z przyczyn krytyki ze strony agencji i jej wstydu wobec własnego ciała miał być... jej biust. Piękna Polka miała z tego powodu nieprzyjemności także w młodym wieku, na początkowych etapach swojej kariery.

Całe życie się wstydziłam biustu. Jak miałam 14 lat, to pracowałam jako modelka i wytykali to jako mój nie atut, tylko właśnie wręcz przeciwnie, bo modelki są szczupłe. To zawsze przeszkadzało na pokazach, zdjęciach, wszędzie,