Marcin Dorociński wycięty z hollywoodzkiego filmu? Aktor podpytał montażystę, czy zostawi go w najnowszym „Mission: Impossible"

Marcin Dorociński w hollywoodzkiej produkcji. U boku Toma Cruise'a!

Marcin Dorociński po raz kolejny osiąga sukcesy poza granicami Polski. Wcześniej oglądać mogliśmy go w netfliksowym hicie „Gambit królowej", gdzie zagrał u boku Anyi Taylor-Joy. Jego warsztat aktorski docenili zagraniczni twórcy, angażując go do roli w serialu „Wikingowie: Walhalla", a niedawno także do największej dotychczas produkcji, w jakiej udział brał aktor.

Już za niedługo (12 lipca) oglądać będziemy mogli Dorocińskiego w „Mission: Impossible - Dead Reckoning", najnowszej, siódmej już odsłony kultowej serii filmów akcji. W protagonistę filmu wcielił się, tradycyjnie już, Tom Cruise. Dla polskiego aktora udział w tak dużej produkcji jest ogromną nobilitacją i Dorociński nie kryje dumy z tego osiągnięcia.